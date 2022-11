Sheldry Osepia di partido PNP di Corsow ta dirigi carta na ministernan di Corsow

Relashona ku kanselamentu di buelonan pa Korsou dor di diferente aerolinea, mi a manda e siguiente karta pa ministernan.

Miníster di Ekonomia

Señor Ruisandro Cijntje

Pietermaai

Presente

Minister di Finansa

Señor mr. drs. Javier F.A. Silvania

Pietermaai

Presente

Willemstad, 3 novèmber 2022

Tópiko: 100% kontròl na Schiphol ta strobando mas buelo pa Kòrsou

Referensha: PSNPO2022/141

Apresiabel minister Cijntje, Apresiabel minister Silvania,

Pa medio di e karta aki, suskrito señor Sheldry Osepa, miembro di frakshon di Partido

Nashonal di Pueblo, ke pidi bo atenshon pa lo siguiente.

Últimamente diferente areolinea prosedente di Oropa a anunsia di lo redusí e kandidat di

buelonan pa Kòrsou. Air Belgium a informá di ta enfrentá problema ku prèis di komustibel

haltu i tambe e kandidat di pèrsona ku ta biaha pa Kòrsou for di Bruselas.

Tambe ta konosí ku e kompania di aviashon KLM, mester a baha e kandidat di buelonan pa

Kòrsou debi na entre otro e problemanan ku tin aktualmente na Schiphol. Despues di e

pandemia Schiphol a wòrdu konfrontá ku un kandidat grandi di vakatura ku ta pone ku

Schiphol no por a brinda mas un sèrvisio optimal. Ta konosí ku Schiphol a redusí alrededor di

35.000 trahado. Hopi di e trahadonan entretantu a haña miho oportunidat otro kaminda.

Buelonan prosidente di Kòrsou ku destinashon Hulanda ta obligá pa aterisá na Schiphol. E

buelonan aki no por aterisá na e otro aeropuertonan na Hulanda, manera na Eindhoven

Airport. Un di e motibunan pa esaki ta relashoná ku e 100% kontròl ku tin riba buelonan

prosedente di Kòrsou. For di aña 2003 riba tur buelo for di Kòrsou, Aruba, Sint Maarten,

Bonaire, Sürnam i Venezuela tin 100% kontròl. Pa mi pèrsona ta inkomprendibel kon ainda

tin 100% kontròl riba solamente 6 destinashon mientras KLM ta bula mas ku 327 destinashon

na mundu. TUI ta bula mas ku 60 destinashon.

Tambe ta imkomprendibel kon no tin 100% kontròl riba buelonan for di Turkía, Maroko,

Colombia òf paisnan den Afrika kaminda diariamente gran kandidat di droga ta wòrdu

interseptá. Luna pasa Ministerio Públiko na Hulanda a pèrsiguí mas ku 20 pèrsona pa nan

envolvimentu den importashon di 117 kilo di kokaina for di paisnan Afrikano pa Hulanda. Tòg

no a introdusí 100% kontròl riba e paisnan aki.

Mirando e importansha di turismo for di Hulanda pa nos pais Kòrsou i e echo ku e 100%

kontròl ta stroba e pilar di turismo aki, suskrito hasiendo uso di e derecho di hasi pregunta

manera stipulá den artíkulo 96 di Reglamento di Orden i tambe artíkulo 57 di nos Areglo di

Estado, lo kier hasi na minister e siguiente preguntanan:

1. Minister ta konsiente ku na aña 2015 Arkefly mester a kanselá nan plan di bula for di

Eindhoven Airport pa Kòrsou debi na e 100% kontròl?

2. Si e kontesta riba e pregunta anterior ta si, kiko ta e esfuerso di minister pa Hulanda

eliminá e 100% kontròl na Schiphol?

3. Minister ta na altura ku KLM ta bula 327 destishon, Schiphol ta transportá 70 mion

pasahero pa aña, tambe ta atende 1.72 ton di karga pa aña i tòg ta solamente riba 6

buelo for di rònt mundu (esta Aruba, Kòrsou, Sint Maarten, Bonaire, Sürnam i

Venezuela) tin 100% kontròl?

4. Minister ta altura ku kontròl riba rísiko ta trese ku ne ku awendia 100% kontròl ta

solamente un stúnt polítiko ku ta pèrhudikando buelonan pa Kòrsou?

5. Kuantu pèrsona aduana a interseptá e ultimo dos añanan ku ke a drenta o bandoná

Kòrsou ku droga?

6. Kiko tabata e kandidat di droga ku destinashon Hulanda ku aduana a interseptá e

último dos añanan?

Gustosamente lo mi kier risibí kontesta riba e preguntanan akí, pa asina suskrito por sigui

atende e tópiko akí. Sperando riba un kontesta ku e rapides nesesario, suskrito ta keda.

Atentamente,

Sheldry Osepa

Miembro di Parlamentu

Partido Nashonal di Pueblo (PNP)