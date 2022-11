KIJKDAG NA WARDA DI POLIS ORANJESTAD

MACUARIMA, ARUBA: Dialuna 7 november 2022 entre 09:00 mainta pa 03:00 atardi, Warda di Polis Oranjestad ta organisando un “KIJKDAG”. Kijkdag ta incera articulonan cu Polis a haya den un of otro forma y cu ta buscando e doño di e articulonan aki por ehempel bicicleta, herment etc. Bo ta invita pa pasa libremente pa pasa wak e articulonan cu ta di bo na Warda di Polis Oranjestad.

Si abo ta reconoce bo articulo y bo ta doño di dje tin algun rekesito cu bo mester tene cuenta cu ne.

Pa bo por prueba cu bo ta e doño, bo mester bin cu e siguiente documentonan:

• Un ID valido, un rijbewijs valido of un paspoort.

• Un comprobante, recibo di e compra di e articulo of cu bo ta e doño di e articulo.

Por mira tur imagen di e articulonan cu a ser haya ariba nos pagina di facebook www.facebook.com/korpspolitiearuba

Nos ta invita bo un biaha mas pa pasa serca nos na Warda di Polis Oranjestad y bin mira si bo ta logra hay abo articulonan durante KIJKDAG 2022

