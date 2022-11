Posted in

Diabierna mainta a drenta informe di cu tin un persona indesea na un cas na Koningstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya polis a papia cu e persona y a indik’e su su presencia no ta desea na e adres ey y pa mihor e bay si no polis lo detene. Mesora e persona a subi auto y a bay for di e sitio.