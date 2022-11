SINCRONISACION DI PLANTANAN EXISTENTE Y NOBO DI WEB TA PROCESO HOPI COMPLICA

ORANJESTAD –E blackout di diasabra 5 di november ultimo ta ocasiona pa un fayo den e sistema di control di motornan RECIP. Por categorisa e sistema di control como un sistema automatisa cu ta dirigi funcionamento di e plantanobo, RECIP Fase IV. E planta nobo ta integra cu plantanan existente di RECIP Fasenan I, II y III. Pa e motibo aki e fayo tawatin su efecto riba control di e produccion di energia completo, cual a conduci na un blackout cu duracion di ±3 ora. WEB ta den contacto estrecho cu fabricante Wärtsilä pa haya asistencia. WEB Aruba ta pasando den un proceso di transicion di produccion cu generadornan di turbina di vapor, pa un produccion cu motornan RECIP. Motibo di esaki ta cu plantanan di motornan RECIP ta mucho mas eficiente. Ta premira cu por keda surgi interupcionnan durante e proceso di transicion aki.

Nos isla e aña aki a conoce un serie di blackout a consecuencia di integracion di e planta nobo den e plantanan existente. Eblackoutnan ta ocasiona pa fayonan cu ta ocuri durante e proceso di integracion. E integracion ta encera sincronisacion di diferente sistema automatisa pa yega na un bon operacion di tur e unidadnan di produccion. Ta trata di diferente aplicacion cu mester coordina e funcionamento di plantanan nobo y existentedebidamente.

Durante implementacion di e planta RECIP fase IV, hunto cu fabricante Wärtsilä a haci e debido testnan den cada fase di ehecucion. Comunidad por tawata testigo di esaki via informacion cu WEB tawata duna via su medionan social. Sinembargo, awor cu e planta nobo ta den operacion ta surgi fayonan cu no por a premira durante e fase di implementacion of cu por a surgi durante e integracion di e automatisacion di e sistemanan.

Ta trata aki di aspectonan di automatisacion hopi complica y hopi biaha scondi, cu ta bini dilanti awor cu e planta nobo ta opera via e mesun sistema di control cu e plantanan existente. Ta integrando sistemanan di automatisacion nobo provee door di Wärtsilä y alabes ta upgrade e sistemanan mas bieu pa por traha y comunica cu e sistema nobo di Wärtsilä. E trabou aki ta rekiri cu e sistema ta ‘live’ ora di haci e integracionnan. E trabounan compleho aki ta bini cu nan riesgonan operacional. E hecho cu Aruba ta un isla y cu no por haya backup di otro paisnan, manera ta e caso na otro continentenan ta haci e situacion mas dificil.

WEB ta hopi consciente di e impacto cu interupcion di coriente tin riba bienestar di comunidad y economia di Aruba. P’esey ta sigura cu ta duna prioridad mas halto pa revisa sincronisacion di e sistemanan di control di su plantanan mihor y mas liher posibel.

07 di november 2022​​​​ ​