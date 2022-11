Accidente hit & run na rotonde Noord

Posted in

Diamars madruga a drenta informe di un accidente hit & run na e rotonde Noord, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur di e Chevy tabata bini for di Turibana y subiendo e rotonde tabata bini un auto parecido na un Nissan Sentra di pabao cu no a slow down ni para anto a bay dal e Chevy y e otro auto a sigui core bay pariba na Sabana Liber. Afortunadamente ningun hende a resulta herida. Polis a tuma tur dato di e dama chauffeur y a pasa e investigacion pa departamento di trafico cu lo bay busca e evidencianan di e camaranan di seguridad den e area.