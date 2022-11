Conoce e reglanan pa e permiso pa e temporada aki di fin di aña Polis ta otorga permiso general pa gruponan di Gaita y Dande

MACUARIMA, SANTA CRUZ: Manera ta tradicion di tur aña, Alto Comisario di Polis sr. Ramon Arnhem, ta convoca un permiso general pa presentacion di gruponan di Gaita y Dandedilanti negoshinan riba nos isla. E permiso aki ta vigentecuminsando for di dia 1 di November 2022 te cu dia 31 di December 2022.

Contacto: E permiso general aki ta mara na e condicionnanmanera prome cu cualkier grupo por haci uzo di e permisootorga den e convocacion aki e persona encarga cu e grupomester tuma contacto cu e seccion di Planologia y Informaciondi Cuerpo Policial durante oranan di oficina. For di 7’or di mainta te 3’or di atardi y nan number di telefon ta 585-2500. Durante fin di siman por tuma contacto cu departamento di Planologia y Informacion via di Central di Polis na number di telefon 100. E personanan en cuestion lo controla si e lugacaminda e actuacion lo tuma luga ta apropia of no.

Reglanan: Gruponan di Gaita y Dande por haci nan presentacion te cu 10’or di anochi. No mag stroba ni trecetrafico den peliger bou di ningun circunstancia. No mag lagasushi of cualkier desperdicio atras riba caminda publico despuesdi e presentacion. No mag toca den vecindario di misa durantesirbishi, hospital, casnan di anciano of otro instituto cu ta dunacuido medico, ni den vecindario di stacionnan di gasolin.

Recordatorio: E permiso aki ta conta specialmente pa Gaita of Dande.E permiso aki NO ta conta pa un banda, conhunto of agrupacion musical. Durante control Polis mira cu un banda of agrupacion musical ta tocando cu no ta gaita of dande lo para e evento cu consecuencia cu por haya un multa. Banda of agrupacion muscial mester busca un permiso.

Cuerpo Policial ta subraya cu mester obedece tur ordo di Polis relaciona cu Orden Publico y Polis ta autorisa pa para e evento na momento cu Orden publico ta rekeri esaki of na momento cu constata cu a viola cualkier di e condicionnan aki .