[VIDEO] 2 Golfkart horta di cual un nan a haya henter y e otro full kima

Posted in

Diamars atardi laat a drenta informe di ladronicia di 2 golfkart for di Divi Resorts, mesora a sali busca y a logra encontra cu un di nan, despues a sigui busca e otro pero no por a encontra cun’e. Ta te ora un ciudadano atento a nota algun hoben ta sali for di un pida mondi banda di Riverplate y a nota candela den e pida mondi y a bati alarma. Na yegada di e patruya a bin constata cu aki ta trata di e otro golfkart cu nan tabata buscando cual tabata completamente na candela. Na yegada di bombero lo unico cu nan por a haci ta paga e candela. Camaranan di seguridad di Divi lo ser revisa pa asina un pa un piki tur e hobennan ey pa seranan y pone nan mayornan paga e gasto ocasiona.