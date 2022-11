Ceremonia pa traspaso di e rotacion 40 pa rotacion 41 di e Compagnie in de West pa e tareanan na e siguiente unidad

Posted in

Den un ceremonia militar cortico, e rotacion 40 di e Compagnie in de West a entrega su tareanan na e siguiente unidad, di rotacion 41. Por medio di e tradicional transferencia di peddeloverdracht, e comandante nobo Kapitij Martijn Huis in ‘t Veld releva su predecesor, e Mayor Rian van der Meer. . E rotacion 41 lo permanece den Caribe durante cuatro luna. E Compagnie aki, Alfa ‘Java’ Compagnie no ta desconosi den e region. Den 2017 tambe tabata tin e tarea como compagnie di e ejercito den Caribe. A brinda asistencia na Sint Maarten prome, durante y despues di e horcan Irma.

Koninklijke Landmacht 12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz Phoenix OOCL Joint ISTAR Commando

#compagnie #CidW #infanterie