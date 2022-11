Jessaline Figaroa a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Diaranson 9 di november 2022, Jessaline a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di Bachelor of Arts. Jessaline a defende su tesis dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di Sra. drs. Yolanda Richardson, Sra. Birgit Kreykenbohm, MSc., y Sra. Sjeidy Feliciana, MBA. Ademas tabata presente decano di Facultad di Arte y Ciencia, dr. Mieke de Droog, famia di Jessaline, invitado y docente di Universidad di Aruba.

E titulo di Jessaline su tesis ta “Intercultural Communication: The Perspective of Employees Working in the Tourism Sector in Aruba”.

Jessaline a investiga e perspectiva di e empleadonan trahando den turismo tocante comunicacion intercultural. Cu e investigacion aki Jessaline kier a demostra den ki manera e organisacionnan di hotel ta aplica comunicacion intercultural cu nan empleadonan y tambe si e ta contribui na satisfaccion na trabou, seguridad na trabao y un ambiente laboral sano. A investiga 5 caracteristicanan mas uza den organizacionnan di hotel cu ta ilustra e esfuerso cu ta haci pa eherce comunicacion intercultural.

Jessaline a haci su investigacion na dos diferente organisacion di hotel y cu e data colecta, a resulta cu e dos organisacionnan di hotel ta aplicando e 5 caracteristicanan pa asina por cumpli cu nan metanan. Como cu Aruba ta un isla multi-cultural, organicacionnan di hotel tambe ta diverso den cultura y idioma. Aunke cu generalmente Ingles ta e idioma di trabao den e hotelnan empleadonan ta comunica den diferente idioma y ta logra transmiti e esencia di intentonan di comunicacion.

Na final di e tesis ta recomenda pa haci un investigacion cuantitativo y pa inclui mas organisacion di hotel pa asina por haya informacion pa haci analisis cu estadistica. Otro recomendacion ta pa investiga otro characteristicanan riba e tereno di comunicacion intercultural.

Un palabra di gratitud ta bay na: coleganan di Universidad di Aruba, e docentenan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Jessaline como studiante. Tambe ta gradici e dos organisacion di hotel y esnan pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

Pa mas informacion riba e estudio OGM, bishita e website di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/ogm, e pagina di Facebook @UniversityofArubaOGM y e pagina di Instagram @ogm_ua.