Castigonan di prison exigi den Avestrus / Celstraffen geëist in Avestrus

Ministerio Publico a exigi awe un castigo di prison di 5 añacontra e ex-minister di Infrastructura y actual miembro di Parlamento O.B.S.

Na opinion di Ministerio Publico, S. a haci su mes culpable di soborno, estafa di Pais Aruba, abuso di funcion, labamento di placa y malversacion.

Ademas Ministerio Publico a exigi cu S. ta wordo saca for di e passief kiesrecht y cu e ta perde e derecho pa cubri cualkierpuesto, pa e periodo maximal. Si Corte sigui e exigencia aki di Ministerio Publico esaki lo ta pa un periodo di 10 aña.

Tambe lo cuminza un procedura di ontneming contra dje pa un total di 914.651,72 Florin. Cu S. a laga su mes wordo cumpra, a shock comunidad di Aruba gravemente. El a haci Pais Aruba daño y esey Ministerio Publico ta tene hopi na malo.

Ministerio Publico a exigi tambe castigonan incondicionalcontra cinco otro sospechoso.

Contra e sospechoso P.T.A.S., ex-ambtenaar di DOW, MinisterioPublico a exigi un castigo di prison di 4 aña pa soborno y labamento di placa. Banda di esey a pidi e verbeurdverklaring di un suma di placa di 1.3 miyon Dollar cu a wordo tuma den beslag na un banco na Curaçao. Segun Ministerio Publico,P.T.A.S. ta esun cu a saca e probecho ilegal mas grandi den e investigacion Avestrus. El a probecha di su relacion cu e minister y a enrikece su mes a costo di e comunidad di Aruba.

Contra e sospechoso A. Ministerio Publico a exigi un castigo di prison di 3 aña y e boet maximo di 25.000 Florin. A. ta wordoacusa di a estafa Pais Aruba via varios proyecto y di soborno di e minister.

Ministerio Publico a exigi castigonan di prison di 2 aña y e multa maximo di 25.000 Florin contra e sospechosonan C.R.M., E.R.W y N.D.N. Nan tambe ta wordo acusa di estafa y falsificacion. E sospechoso N. a wordo condena anteriormenteden e caso Ibis.

Contra e sospechoso F.F.A. di DIP a exigi seis luna di castigo di prison. Contra e otro sospechosonan a exigi trabao pa comunidad y multanan.

Ministerio Publico a pidi vrijspraak den e caso contra sospechoso E.B.

E defensa di abogadonan di e sospechosonan lo tuma lugar otroluna december. Corte lo dicta sentencia na inicio di aña 2023.

Celstraffen geëist in Avestrus

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de zaak Avestrus een celstraf van 5 jaar geëist tegen de voormalige minister van Infrastructuur van Aruba en huidig statenlid O.B.S. Naar mening van het Openbaar Ministerie heeft hij zich schuldig gemaakt aan omkoping, oplichting van het Land Aruba, misbruik van zijn functie, witwassen en verduistering. Voorts eist het Openbaar Ministerie dat S. wordt ontzet uit het passief kiesrecht en dat hem het recht om enig ambt te bekleden wordt ontnomen, voor de maximale periode. Als het Gerecht de eis van het Openbaar Ministerie volgt zou dit een periode zijn van 10 jaar. Ook zal een ontnemingsprocedure tegen hem worden gestart voor een totaalbedrag van AWG 914.651,72. Dat S. zich als minister heeft laten omkopen heeft de samenleving van Aruba geschokt. Hijheeft het land Aruba geschaad en dat rekent het Openbaar Ministerie hem zwaar aan.

Het Openbaar Ministerie eiste ook tegen vijf andere verdachtenonvoorwaardelijke straffen.

Tegen de verdachte P.T.A.S., voormalig ambtenaar bij de DOW,eiste het Openbaar Minister een celstraf van 4 jaar voor omkoping en witwassen. Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie de verbeurdverklaring van een geldbedrag van USD 1.3 miljoen dat in beslag is genomen bij een bank in Curaçao.Volgens het Openbaar Ministerie heeft P.T.A.S. het grootste wederrechtelijke profijt verkregen in onderzoek Avestrus. Hij heeft zijn relatie met de minister uitgebuit en heeft zich verrijkt ten koste van de Arubaanse samenleving.

Tegen de verdachte A. eiste het Openbaar Ministerie een celstraf van 3 jaar en een maximale geldboete van AFL 25.000. Zij wordt ervan beschuldigd via meerdere projecten het Land te hebben opgelicht en de minister te hebben omgekocht.

Het Openbaar Ministerie eiste celstraffen van 2 jaar en de maximale geldboete van AFL 25.000 tegen de verdachten C.R.M., E.R.W en N.D.N. Ook zij worden beschuldigd van oplichting en valsheid in geschrift. De verdachte N. is eerder veroordeeld in de zaak Ibis.

Tegen de verdachte F.F.A. van de DIP werd zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Tegen de overige verdachten zijn taakstraffen en geldboetes geëist.

Het OM heeft vrijspraak gevraagd in de zaak tegen de verdachte E.B.

De pleidooien van de advocaten van de verdachten zullen in december plaatsvinden. Het Gerecht zal begin 2023 uitspraak doen.