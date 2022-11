Posted in

Diabierna mainta a drenta informe di un caso di ladronicia for di un auto na Moko, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso unda cu desconocidonan a drenta den e auto y a horta articulonan for di e auto ademas cu ultimamente tin hopi movecionnan sospechoso den e barrio y tambe cu tin marcanan cu e malhechornan aki mester a cana den su cura. Polis a tuma e keho y ta pasa esaki pa team di polis encarga cu ladronicia for di auto.