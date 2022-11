Despues di a bay deteni varios biaha, atrobe Richi Danies kier bay sera atrobe. E kier keda na hotel pero no tin recurso

Diasabra despues di mey anochi a drenta informe di cu Richi Danies lo ta haciendo fastioso na Hyatt Place, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a compronde cu ya e persona lo a bay caba. Un rato despues a drenta informe di cu e mesun persona lo ta haciendo fastioso awor na Renaissance unda e lo kier un kamber p’e y su yiunan pero no tin forma pa paga esey, mesora a dirigi un patruya pa eynan. Na caminda pa eynan e patruya a ser desvia pa Seaport unda atrobe e lo a move bay haci fastioso eynan tambe pero eynan security a core for di eynan pero e no kier bay. Na yegada di e patruya e polisnan a bis’e cu e no tin forma pa cubri e gasto y cu e hotelnan no lo accepte y no kier e eybanda mes. E persona a cuminsa reta e polisnan pa detene pero polis a keda trankilo y como cu Richi ta cu un baby den e auto a bis’e mihor e bay cas cu e baby y pa e bandona e sitio. Polis a nota cu ta atencion e kier dilanti prensa y polis no a dun’e su kier. Despues di un rato e mes a bay for di e sitio.

