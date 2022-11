[VIDEO] Polis for di Palm Beach buscando di unda huma ta sali a yega na candela na un cas na Alto Vista

Diasabra madruga durante patruya na Palm Beach polisnan atento di distrito 2 (Noord) a nota holor di huma ta bini for di pariba y a avisa central di polis pa wak si bomberonan lo ta na altura di e candela pa sa for di unda esaki ta bini, pero nan no tabata sa. E patruya a core te banda di Cafe 080 y a nota cu ta mas pariba e ta bini y cu aki ta un candela grandi y a pidi pa cuminsa manda bomberonan. Un poco mas pariba a nota cu ta un candela grandi na un cas na Alto Vista pero no por a haya sa cual ta e caminda pa yega na dje. Despues di un rato algun persona mustra nan y bomberonan con pa yega na e cas.

