Sobrinonan a bin haya nan tanta biba na Madiki benta abao y casi no ta reacciona of no ta reacciona mes

Diasabra anochi a drenta informe di cu lo tin un dama benta abao y casi no ta reacciona sera den un cas na Madiki, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya ya ambulans tabata na e sitio.

Lamentablemente e tanta ya no tabata duna señal di bida mas. Polis a solicita presencia di dokter y slachtofferhulp. Na yegada di e dokter no a keda nada otro cu constata cu e dama Luisa Ramona Sambrano di 82 aña aki a fayece. awe24.com ta extende su mas sincero palabranan di condolencia na famia dine fayecida.