Secretarario General di MEP, Endy Croes: Husticia a desmantela e banda criminal di Benny Sevinger y Leoncita Arends

Diahuebs ultimo Ministerio Publico a traves di fiscalnanRethmeier y Van Erp a lesa e requisitoir den corte dilanti hues den presencia di e acusadonan. Ta trata di un total di 12 acusado pero di cual e “inner circle” di Benny y AVP ta un man di hende cu a facilita e corupcion considera esun di mas grandi den historia di Aruba. Nunca antes a pasa den un mandatario nan cabes den e ultimo 50 añanan pa masacra y horta Aruba na e manera aki y enrikece un grupo di amigo.

Con Benny Sevinger a set up esaki?

Benny Sevinger a cuminsa na pone su (3) best friends den su bureau. Freddy Every kende ta Presidente di Fundacion Curason Berde esta e Fundacion di campaña di Benny unda miyones a drenta como “Chief of Staff” esta e hefe di su Bureau. Benny a aloca Abbath un experto y ex hefe di DIP kende tin su propio kantoor priva y cu por scribi consehonan su mes rapido pa Benny riba tereno den Management Team di DIP. Pues Abbath ta tuma decision na DIP y ta traha alabes den bureau di Benny. Benny a duna su “best friend” di infancia comerciante Susebeek trabou den su propio bureau como un ful time job esta 40 ora pa siman pero di acuerdo cu propio declaracion di Susebeek ta 3 ora pa siman e ta yega kantoor. Benny a faborece Leoncita Arends di canal 90 “Dj y Lootjies verkooper” manera fiscal a describie den e requisitoir, dunando Leoncita terenonan comercial di pueblo pa Leoncita bende y gana masha hopi placa. Esaki como pago pa Leoncita sigui grita henter dia 8 aña largo na canal 90 lastrando hopi famia pa asina despista henter pueblo di nan actonan coruptivo cu tabata tumando luga y asina tene e “haragan” Leoncita contento.

Fiscal a desmantela e banda criminal cu hopi prueba:

Fiscal pa casi 4 ora den corte a sinta repasa henter e investigacion y asina a desmantela e banda criminal di AVP cu masha hopi prueba manera nan ta bisa na Hulandes cu feitelijke bevindingen”. Asina Fiscal a confronta Benny “himself” cu un pago di un fiesta pa su propio yiu den Holiday Inn unda Lowenstijn di Holiday Inna paga $8000 na bebida pa e fiesta aki. Tambe fiscal a prueba con Benny a ricibi regaldo di su “best friend” y empleado di bureauSusebeek. Durante investigacion nan a confronta Benny cu un pago haci na Fantastic Gardens di Afl. 25.201,64 pa hardin di su propio cas. Benny a reacciona bisando “Ik heb dit zelf bij Fantasic Garden contant betaald”. Despues nan a confronta Benny cu cheques (transferencia) di Pats Development NV cu ta un compania di Susebeek cu a paga e suma aki na Fantastic Gardens. Benny a bira bleek y a cambia ful su declaracion. Aki Benny a inventa e storia cu e no ta corda mucho bon pero el a duna Susebeek e Afl. 25.201,64 mil florin cash pa Susebeek bay page pe y posiblemente Susebeek lo a page for di su compania. Asina por a gara Benny ta gaña diferente biaha y no por a saca su curpa. Investigacion a comproba cu Susebeek a paga Afl. 72.489,16 mil florin pa hasi Benny su cas bunita incluyendo compra di un ekipodi gym di Afl.23.000,-. Tambe Susebeek a paga ful un cura di cas cu el a paga pa Benny na balor di Afl.22.000,-. Fiscal den su requisitoir a pone hopi cla den e “hallazgo” aki cu “ Verdachten Sevinger en Susebeek zitten hier te liegen”. Pues nan no por a saca nan curpa afo.

Leoncita “bisami” hacimi miyonario

Leoncita Arends di Canal 90 tabatin un rol central. Leoncita tabata grita na radio 8 aña largo cu busje komt zo pa asina burla di hendenan y famianan cu ta sostene MEP. Habri microfono di canal 90 pa avepistanan lastra hende tur dia. Asina a hunga e wega 8 aña largo pa despista pueblo mientras ora e sera e microfono di canal 90 Leoncia tabata manera diablo den paña tabata horta tereno di pais Aruba. Cu cooperacion di Benny tabata haya tereno comercial y bendenan mesora sin mester soda. Leoncita a cobra Afl.750.000 na bentanan di tereno. Fiscal a prueba esaki hasta con e transferencianan a core por ehempel riba cuenta di banco na Miami.

Susebeek amigo di Benny a ricibi 6 cancha di futbol na tereno?

Susebeek amigo y empleado den bureau di Benny a ricibi total 15.141m2 na tereno comercial na “prime locations”, 1.829m2 na tereno pa traha 3 cas na Esmeralda (Noord), y alabes 11.000m2 di huurgrond na Jaburibari banda di finca di Henny Eman pa un total di 28.000m2 meter di tereno cual ta igual cu 6 cancha di futbol. Pa pueblo por imagina e grandura imagina veldnan di futbol di Stadion Frans Figaroa, Stadion GPT Dakota, RCA, Nacional,Estrella, Bubali hunto. Pues un total di 6 veld di futbol na tereno pa un solo amigo unda masha hopi placa a core y Benny a ricibi masha hopi regaldo a cambio. Esaki ta pa pueblo cuminsa compronde un tiki di e caso di mas grandi den historia con AVP y su politiconan a “horta” tereno di pueblo y bira miyonario riba lomba di pueblo sin traha. Just firmando documento y cobrando miyones. Mike Eman echt nunca tabata sa NADA NADA? Padrastro di Gerlien Croes ta ruman di Susebeek. Gerlien nuncatabata sa NADA NADA? A otro pero con ese hueso! Nunca pero nunca mas por duna AVP un voto di confiansa.