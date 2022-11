DIFERENTE PROMOCION Y CELEBRACION DI HUBILEO

MACUARIMA, ARUBA: Den un evento ameno na auditorium di J.FK. altocomisario di Polis Sr. Ramon Arnhem a haci entrega di decreto gubernamental, hubilario y reconocimento na agentenan policial y personal administrativo.

Altocomisario Arnhem a cambia rango di un agente policial extra ordinario cu durante su trabou como agente policial a haya un accidente pisa cu t’e ainda e ta recuperando di su salud. Ta trata aki di polis A. CROES. Un polis cu maske tur e retonan cu ela wordo confronta cune a keda positivo y sigui brinda Aruba cu su servicio sin igual. Cu su pasion y determinación nos ta mira cu e tin e curason di Polis pa maske con difícil e circumstancianan por ta, e la sigui padilanti. Nos ta yama Sr. CROES danki pa su determinación y awor por conta cu un rango mas halto for di Brigadier eerste klasse pa Hoofdagent.

Den Cuerpo Policial tambe nos tin nos personal administrativo cu a ricibi nan promocion pero sigur nos ta contento y mas aun orguyoso di Sra. W. JACOBS-GEERMAN. Un persona dedica cu a sigui preservera pa yuda tur agente Policial. Dunando tur personal den KPA e sosten y apoyo maske circumstancianan a presenta pa su mes persona pero esey no a kita su gana pa sigui sirbi su Cuerpo. Su motivacion y positivismo ta sin igual y awe nos di Cuerpo Policial ta yame danki y nos ta super orguyoso di dje paso sigur JACOBS-GEERMAN ta un persona ehemplar pa nos tur den KPA.

Tambe altocomisario a haci entrega di decreto gubernamental pa dos polis cu a cumpli 25 aña den Cuerpo Policial. R. JANSEN y R. RIDDERSTAAT. 25 aña di hopi experiencia, dedicacion y respet pa nos organisación policial.

Sra. P. PEREZ-HENRIQUEZ nos personal administrativo a wordo promovi di klerk eerste klasse pa Hoofdklerk.

Un grupo grandi di Polis awor ta haya mas responsabilidad y ta wordo promoví for di brigadier eerste klasse pa Hoofdagent: Y. PEÑA, D. VISSER BOEKHOUDT, A. HARMS, L. CROES, A. GEERMAN, J. PETRONA, A. ANGELA y M. ILLES. Na cada un di e Polisnan aki nos ta yamanan danki pa nan sosten comprencion y mas aun nan esfuerso y empeño pa sigui demonstra nan lealtad y amor pa nos Cuerpo pero pa Pais Aruba.

G. GEERMAN y E. MADURO a wordo promovi di Hoofdagent pa Hoofdagent eerste klasse.

J. TROMP, S. KOCK, R. DIRKS, y F. VAN DER LINDE a wordo promovi for di Onderinspecteur pa Onderinspecteur eerste klasse.

Masha pabien na e grupo grandi di polisnan cu a hayanan reconocimento y decreto gubernamental. Alavez masha pabien na nos hubilarionan cu a yega 25 aña den servicio di Cuerpo Policial Aruba. Nos ta masha orguyoso di boso. Sigur boso famia tambe mester ta orguyoso di boso cu boso bunita trayectoria largo den nos organisacion policial. MASHA PABIEN!

