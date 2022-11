[VIDEO] Por poco polis a logra captura ladronnan di entre 20 pa 30 caha di cerbes na Schotlandstraat

Diadomingo anochi a drenta informe di cu tin 4 persona cara tapa cu petchi y tambe un Toyota Tercel berde para pabao di Bushiri Resideces y cu nan lo mester ta cometiendo ladronicia den Schotlandstraat, mesora a dirigi varios patruya na e area. Na yegada di e prome patruya na e auto banda di Compra a bin haya e auto bashi y un security ta cuida eybanda, segun por a compronde for di e security ta cu e auto ey ta daña. Un otro patruya a bin descubri cu e candal di un container cu caha di cerbes ta corta, ta trata aki di un container di cerbes Corona. Un otro patruya a topa un hoben y ora a bis’e para ela sigui core polisnan a logra gar’e den Ierlandstraat y a detene pero aparentemente e lo no ta envolvi. Alrededor di entre 20 pa 30 caha di cerbes Corona a ser horta for di e container cu ni douane a controla. Recherche a tuma e investigacion over y ta traha riba e caso aki.

