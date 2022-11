[VIDEO] Polis a detene chauffeur coriendo auto sin rijbewijs y cu a purba huy pa polis ademas a dune varios boet

Dialuna atardi polis a nota un auto cual e chauffeur a actua sospechoso ora ela mira polis, mesora a sende nan lus y sirena y bay su tras. E chauffeur no kier a para y a start un persecucion cu a bay termina te ora e chauffeur a hinka e auto Toyota Yaris den e cura di un cas na

Mandolinstraat eynan polis a detene e chauffeur kende no tin rijbewijs y no kier a para pa polis. E vehiculo di transporte a bin buske y polis a dun’e un boet pa core auto sin rijbewijs, neglisha e ordo di polis pa para, pa purba huy y por ultimo e papelnan di e auto no ta na ordo.

