Dialuna atardi durante patruya na Tanki Leendert polis a nota un chauffeur den un Kia Cerato actuando sospechoso, mesora polis a bay su tras y a par’e banda di e pompstation pa un control. Durante e control a descubri cu e chauffeur no por a mustra su rijbewijs, no por a mustra un permiso valido pa ta na Aruba y pa colmo e number di e auto ta mitar aña so paga. Polis a detene e chauffeur y a pidi e vehiculo di transporte pa bin buske.