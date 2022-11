“Workshop Business License” -Explaining the new guidelines and procedure of getting a License for your Business in Aruba

Posted in

ORANJESTAD – Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) y cu colaboracion di su unit Establecimento di Negoshi, kier invita tur persona cu ta denproceso pa habri un negoshi pa asisti na IDEA su workshop di “Business License” dia 18 di november venidero.

E oradora, Sra. Mary Baarh, hefe di e unit di Establecimento di Negoshi (Vestigings van Bedrijven) na Departamento di Asuntonan Economico, lo presenta e maneho y procedura nobo pa obtene un permiso pa opera un negoshi legalmente na Aruba.E maneho nobo aki a drenta na vigor desde oktober 2022.

E workshop aki ta completamente GRATIS y ta tuma luga na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, den Sun Plaza Building, piso 2, sala no. 25. E orario di workshop ta di 9:00 am – 11:00 am.

Pa tur futuro empresario y esun nan existente cu ta den proceso pa habri un of otro negoshi, por atende e workshop aki.

Pa por participa, mester registra via e siguiente link riba Eventbrite of por haya e link aki tambe riba nos Facebook page:‘Idea-Aruba’):

https://www.eventbrite.nl/e/workshop-business-license-tickets-464563872047

Registracion ta obligatorio y cupo ta limita. Si acaso mester di mas informacion tocante e workshop, por tuma contacto cu sra. Louella Croes-Ras na IDEA via telefon #: 521-2400/521-2439.Tambe por sigui IDEA riba su Facebook page @Idea-Aruba of bishita nos website nobo: www.idea.aw.

Abo tin un Idea? Hasi bo Idea realidad. Bishita IDEA na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, na Sun Plaza di dos piso, y nan lo yudabo cu tur informacion y guia necesario.