GRAN FINAL FEBIAR BOLA 8 TA CUMINSA DIAHUEBS!

Tanki Leendert – Un dicho na Hulandes ta bisa “de kogel isdoor de kerk!” E fin di siman ultimo, kerki a keda yen di buraco ya cu ta varios “kogel” mester a pasa door di dje. E playoff dje grandioso torneo anual di FEBIAR di bola 8 tabata sufri pisa di ‘global warming’, esta hot hot! Diahuebs 10 di november, Steelers BT a enfrenta Mongoose BT, caminda Steelers a sali “ijzersterk” y a mascara e Mogoosenan cu score aplastante di 5-1! Riba e mes un anochi, na otro mesa, e gang feroz di cacho brabo di Pos Abou y vecindario, esta Mad Dogs BT, a causa un drama cerca e team legendario di añanan 70 bin ariba, nada menos cu Barracuda BT, ganando esakinan cu score di 5-3! E score despues di gamenight #1 a keda: Steelers1 – Mongoose 0, y Mad Dogs 1 – Barracuda 0.

Gamenight #2, diabierna 11 di november, e Mongoosenana bin mal razo contra Steelers, pero asina mes Steelers a sa di cambia speed bay pa “een tandje hoger” y a sa di duna Mongoose nan “elfde van de elfde” cu score nip-nipdi 5-4! N’e otro mesa, Barracuda a debolbe e cachonan brabo un “koekje van eigen deeg” cu score di 5-3, pa asina empata e playoff! Steelers BT pues ta den final ganando nan playoff cu score di 2-0, mientras cu tur hende cu sa kico ta come y bebe den biyar ta wanta nan curason pa locual ta bay bin diasabra anochi 12 di november, e desenlace entre Barracuda y Mad Dogs!

Diasabra anochi e ambiente ta estilo ‘gladiador’ ora e dos ekiponan cu sigur sigur ta “aan elkaar gewaagd” topa otro! E bataya ta habri desastroso pa Barracuda, ora cu Allanvan Aanholt dal D’Angelo Odor, y George Nobrega gana nada menos cu “ojo de aguila” Ransley Tromp! Mad Dogsta bay ariba cu 2-0, y Tanki Leendert y vecindario ta spanta sacudi dje yora feroz dje gang di cacho brabo! Pero, Barracuda ta down, but not yet beaten! JorzinhoEveron ta baha tire di Richard Gomes flat-flat, y mes ora despues Johnny Bravo ta gana nada menos cu RyanRampersaud pa dje manera aki tabla e bataya sensacionalmente na 2-2! Dos otro cachonan di raza, Johnny “Indiaanse Herder” Tromp y Maikel Maduro ta balota e djentenan skerpi di dos blackitonan Andre Tromp y Win Dabian, y dje forma aki Barracuda ta gana e tag-team pa bay ariba cu score di 3-2! Tension ta bay den overdrive ora sensacionalmente Armand Ridderstap di Mad Dogs gana “The King of Mal Ehempel” Pedro La Rosa, y e bataya ta empata na 3-3! Mad Dogs ta den “feeding frenzy” ora cu e teribel Angelo “Machete” Tromp coy un victoria importantisimo contra legendario Ditto“D’Gun” Acosta, y pone Mad Dogs “on top of the hill” cu score di 4-3! Tambu di horea ta rementa bou gritonan histerico dje cachonan brabo, kendenan ta hole sanger dje pisca na liña cu ta trociendo den un lucha furioso di bida o morto! Jason “Friday the 13th” Kock ta pone liña pega den baranca y ta duna Barracuda speransa door di gana BetoSaladin di Mad Dogs! Pandemonio total! E bataya ta empata na 4-4! Finalmente, nada menos cu e legendario Richard Wolff di Barracuda ta domina e pitbull di MadDogs, Mitchel Kelly, pa asina logra pasa pa e gran final cu score di 5-4! What a night!

Shonnan, prepara, pasobra e ‘crème de la crème’ den biyar di aña 2022 lo bay enfrenta otro den e gran final cuminsando diahuebs awor 17 di november, continuando pa diabierna 18 di november, y si ainda mester, pa diasabra 19 di november binidero! Manera semper, entrada ta completamente gratis y FEBIAR kier a invita ful pueblo di Aruba pa presencia e gran final entre SteelersBT y Barracuda BT! Yegaaa!