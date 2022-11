CBS ta anuncia e start di e Encuesta di Forsa Laboral November 2022

Cuminsando dialuna 14 di november 2022, Oficina Central di Estadistica (CBS), conhuntamente cu Departamento diLabor y Investigacion (DAO) lo ehecuta e Encuesta di ForsaLaboral November 2022 (EFL November 2022). E encuesta aki tin como meta pa forma un imagen actual y completo di emercado laboral di Aruba. Pa medio di e informacion compila lo determina, entre otro, e cifra di empleo y desempleo naAruba. E informacion aki, den conhunto cu datonan colecta durante di e añanan anterior, ta wordo usa pa señala tendencianan riba nos mercado laboral y alabes ta yudagobernantenan y empresarionan refina y mehora nan manehopa cu e mercado laboral di Aruba.

E EFL November 2022 lo wordo haci digitalmente y telefonicamente. Hogarnan cu a participa na Censo 2020 y nae EFL Juni 2022 lo wordo acerca pa participa na e EFL November 2022. E hogarnan aki lo ricibi sea un yamada pahaci un entrevista of un e-mail cu lo contene mas informaciondi e encuesta como tambe un link pa por yena e cuestionario online.

E cuestionario ta contene preguntanan basico pa tur persona den e hogar, pero preguntanan relata na e mercado laboral solamente ta wordo puntra na esnan di 15 aña bay ariba ya cusegun principionan di e Organisacion Internacional di Labor (ILO) personanan 15 aña bay ariba ta wordo considera como parti di e forsa laboral di un pais.

Mester enfatisa cu e ta sumamente importante pa tur persona di 15 aña of mas cu wordo aserca pa yena e cuestionario di e EFL November 2022 pa medio di un e-mail of via telefoon, coopera pa yena e cuestionario completo.

Durante e periodo di ehecucion di e EFL November 2022 lo tin un team disponibel na CBS pa contesta cualkier pregunta of inquietud via telefon of e-mail y pa asisti cu e yenamento di e cuestionario online. E team ta disponibel di dialuna padiabierna for di 8:00am pa 12:00pm y di 2:00pm pa 8:00pm, y tambe den weekend for di 12:00pm pa 06:00pm. Por tumacontacto via di e siguiente number di telefon: 524 7433 (puntra pa e team di EFL November 2022). Tambe por manda un e-mail na LFS2021@cbs.aw pa cualkier pregunta of pasolicita pa un cita pa yena e cuestionario via telefon.

Nos ta gradici cada persona di antemano pa nan participacionna e EFL November 2022. Pa mas informacion di e EFLNovember 2022, por tuma contacto libremente cu e team di investigacion na CBS entrante 14 di november na number di telefon 524 7433 (puntra pa e team di EFL November 2022) of por manda un e-mail na: LFS2021@cbs.aw