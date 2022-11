Ban Bek Club Caiquetio cu Pasa Pret cu Rotaract. Un evento pa celebra derechonan di nos muchanan

Rotaract Club of Aruba ta contento y orguyoso di por presenta un otro edicion di e evento anual tan gusta cual ta “Pasa Pret cu Rotaract”. Dia 19 di November di 12 pa 5, Rotaract Club of Aruba lo ta organisando e evento pa mucha “Pasa Pret cu Rotaract”. E aña aki e club a organisa e evento cu e tema “Ban bek Club Caiquetio” caminda cu lo tin diferente weganan pa mucha tumando lugar. Banda di e weganan aki tambe lo tin diferente stand cu cuminda, bebida y lo tin animacion y entretenimento pa tur e chikitin nan.

E evento aki, manera e edicionnan anterior, ta pa celebra dia internacional di derecho di mucha. Despues di dos aña di pandemia, finalmente nos tin e oportunidad pa celebra e dia aki den grandi y pesey Rotaract Club of Aruba a opta pa bay bek Club Caiquetio pa asina mas mucha di nos comunidad por participa. Na yegada di Club Caiquetio, tur mucha lo ricibi un paspoort cual nan lo huza durante nan dia. Na cada actividad cu e mucha participa den dje, e lo haña un stempel den su paspoort.

Rotaract Club of Aruba kier gradici tur sponsor cu ta yuda pa haci e evento aki uno exitoso un bes mas. Un danki special tambe na Club Caiquetio pa nan cooperacion un biaha mas. E evento aki pa nos mucha nan no lo ta posibel sin boso.

Rotaract Club of Aruba ta un organisacion pa hobennan entre e edad di 18 cu 35 aña cu ta parti di e famia di Rotary Aruba, Interact Club of Colegio Arubano y Interact Club of International School of Aruba. Rotaract Club of Aruba a wordo estableci na 1991 y desde principio ta organisa varios proyecto na bienestar di nos comunidad.

Muchanan ta nos futuro, proteha y reconoce nan derechonan semper lo ta nos prioridad. Rotaract Club of Aruba ta invita henter pueblo di Aruba y ta ansioso pa finalmente celebra e dia tan special aki den grandi cu boso tur. Nos ta spera di wak hopi mucha cu nan mayornan dia 19 di November di 12pm pa 5pm na Club Caiquetio.