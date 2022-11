BAN YUDA! CHANDO ta pidi yudansa pa cubri gasto medico na Medellin y AZV ta nenga di paga pa e operacion!

Pls mi mester bo yudansa Urgente Dr no por warda Mas mi tin cu bai Operashon Urgente Diasabra Awor 6or di Mainta. Dr na Aruba a bisa e No ta Firma, esey kiermeen AZV no lo paga mi Operashon y Ministerio di Salud Tampoco no a move un dede Mi a Roga Tur dept pa yuda mi pero nada, nan a laga mi So na Caya.

Please Como Arubiano mi ta pidibo di Curazon pa mi e ta un Berguensa di pidi bo ayudo atrobe loke ta pasa ta cu e gasto di Operacion ta Mucho Caro Pls e Ultimo yudansa ku mi ta pidi bo. Sino Mi Ta Perde Mi Pia ! STIMABO FOR Medellin ❤ pa Donacion Alexander Ridderstaat Aruba Bank Account 5857700190