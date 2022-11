Minister Endy Croes: PRESUPUESTO 2023 UNO HISTORICO.

ORANJESTAD: Diaranson mainta despues di 8 dia largo di reunion presupuesto di pais Aruba pa aña 2023 a wordoaproba pa Parlamento di Aruba. Un presupuesto cu un surplus di 1%, 63 miyon florin.

Minister Endy Croes a indica cu awo porfin nos por cuminsapaga debenan cu nos a hereda. Un presupuesto cu nos ta lamenta cu oposicion 8 dia largo no a participa, no a atendeningun debate, no a haci ningun contribucion y no a haciningun control. Minister Endy Croes a enfatisa cu e ta orguyoso di coalicion di MEP y RAIZ cu si a tuma tratamentodi presupuesto 2023 na serio.

Conluyendo e dignatario ta manda palabranan di felicitacionna Minister President Evelyn Wever – Croes como tambe naMinister di Finansa Xiomara Maduro como tambe pabien naAruba cu un presupuesto cu a wordo entrega na tempo, natempo aproba y cu un surplus di 1%. Masha pabien!