Peatonnan y automobilistanan cu ta pasa banda di edificio di Setar den Hendrikstraat mester tene cuidao of evita esaki ya cu e fachada a cuminsa bin abao y lo por tin consecuencianan. Asina pues pa evita boso haya boso mes herida of destruccion na boso vehiculo. Riba e fotonan por mira claramente con ya caba un parti di e fachada a bin abao y no ta sigur cu mas parti por bin abao y causa daño na inocentenan!