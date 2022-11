UN PA TERA, UN PA LAMA AWENOCHI DEN GRAN FINAL FEBIAR BOLA 8!

Tanki Leendert – Het kan verkeren! Tin ora bo ta pensa ta na Hollywood so nan por soña un final asina, pero realidad ta surpasa ficcion aya n’e palacio di biyar na Tanki Leendert! Diahuebs anochi, 17 di november, cos a cuminsa ‘smoking hot’ ora den un frega di wowo Barracuda BT, e team de todo los tiempos, a pika bay dilanti cu 3-0! Ditto Acosta di Barracuda ta tumba ‘TheDevil himself’ cu 2-0; Pépe La Rouse ta pone MarkitoFarro bek den banki di school cu 2-1, y Ransley ‘Ojo de Aguila’ Tromp ta feita Arie Jansen cu score di 2-0. Un comienso desastroso pa Steelers!

E tunnel scur ta mira un rayo di luz ora Puma di Steelersgana Buchi cu 2-1. Aki capitan di Steelers BT, Le Bon BonEvertsz, a saca su ‘ace in the sleeve’ ora el a rebiba e tempo legendario di Snack Ranch door di join Marco Tromp pa traha un cocktail mortal p’e wega di ScotchDoubles. Uzando un rod cu defunto Chèche dfm a yega di pisca cu ne, nan dos a sa di haak dos blakito cu tin hopi fama den e playoff aki ganando tur nan weganan, esta nada menos cu Andre Tromp y Win Dabian! Cu score di 2-0 e dos Barracuditonan a keda colga n’e liña! Steelers ta gana un wega crucial pa keda na bida y ta corta bentaha te na 2-3. Steelers ta back in the race! Gunnar Leonardota hasi sashimi di Johnny Bravo cu 2-0; Roukos ta klap Jason Kock 2-0, y sensacionalmente ata Steelers ta on top cu score di 4-3! E powerhouse di Barracuda, JorzinhoEveron, ta trek cos recht door di gana Emile Kock cu 2-0, pero na final nada menos cu Fredley Tromp ta jaag e famoso y teribel lobo Richard ‘The Wolfman’ Wolff cu dos tiro mortal, y Steelers sensacionalmente ta bay cu e prome wega di best of three den e grandioso final bola 8!

Diabierna, ay diabierna anochi, mientras cu ‘el capitan’ ta marca paso riba pista di baile, e resto di e gang di Steelers ta ricibi un berdadero ‘cold shower’ n’e palacio di biyar na Tanki Leendert! Johnny Bravo di Barracuda ta ranca dal Marc Farro; Ditto Acosta ta gana Emile Kock; Didi Odor ta gana Juancho Ridderstap; Richard ‘TheWolfman’ Wolff ta dal nada menos cu Martin Apeldoornplat abou, y por ultimo pa cera e anochi cu broche de oro, David Brete y Roden Pinoy ta masacra Arie Jansen y Marco Tromp, pa dje forma sensacional y nunca bisto aki manda Steelers bek den boiler room cu score increibel di 5-0! E gran final FEBIAR bola 8 ta empata na 1-1!

Y awe, 19 di november, dia internacional di hende homber, lo no tin hemchi suficiente pa carga e tsunami di testosterone ora cu pa 8’or di anochi e ultimo bataya entre Barracuda BT y Steelers BT cuminsa! Un pa tera, un pa lama shonnan! Esaki t’e anochi pa test ken su testosterone ta slap! Cua team lo bay cu e copa 2022? Yegaaa awe nochi n’e palacio di biyar na Tanki Leendert y presencia pa bo mes e gran lucha final entre Steelers vsBarracuda!