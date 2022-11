Competencia fuerte entre aerolineanan, Shift den mercado ta aumenta asiento di Colombia pa Aruba

Posted in

Tabata den luna di december 2021 cu Servicios Aéreos Panamericanos SAS, conoci como SARPA, a anuncia cu nan lo opera 4 vuelo semanal desde 15 di december entre Medellin y Aruba, regresando pa Baranquilla y tambe vuelo for di Baranquilla pa Aruba regresando for di Medellin. Awor, net un aña despues di nan operacion, e aerolinea Colombiano a anuncia awe di lo stop nan vuelonan regular for di ambos ciudad pa Aruba desde januari 2023.

“Nos ta lamenta esaki masha pasobra algun siman pasa nos tabata na Colombia di bishita cerca e aerolinea, cu a confirma nan interes den sigui desaroya e ciudadnan y amplia mas ruta pa Aruba”, asina Jo-Anne Meaux-Arends, Air Service Development Manager di Aruba Airport Authority a bisa. E ta convenci cu SARPA lo sigui haci nan evaluacion riba e mercado di Aruba y ta spera di pronto por mira nan bula atrobe pa nos destinacion.

Durante e aña di operacion, Aruba Airport Authority tabata un bon partner pa SARPA. Hunto a organisa diferente evento na momento di anuncia ruta nobo, aumento den cantidad di vuelo y recientemente a hasta organisa un evento pa e agencianan di viahe. Tur esaki pa reenforsa e presencia di SARPA den nos mercado y pa garantisa continuidad di e vuelonan pa y for di Colombia pa Aruba.

SARPA tabata conoci caba pa AAA pa su buelonan medico, di ambulance y charter cu e tabata ehecuta caba. Sinembargo, awe SARPA a anuncia cu nan ta suspende tur vuelo pa Aruba desde 6 y 10 di januari 2023. Esaki como resultado di un demanda abou sigui pa e entrada di Wingo den e mercado.

No ta un secreto cu Colombia a bira un destinacion faborito di e comunidad di Aruba. Tanto pa checkeo medico, pa haci compras of djis pa pasa vakantie. E cambio halto di e dollar Mericano contra e Peso Colombiano, ta haci e destinacion ideal pa e Rubiano, cu ta mira su cen rende eynan mas cu si e biaha pa otro destinacionnan. E demanda halto a causa cu mas compania a cuminsa bula y a start un competencia comercial entre e aerolineanan.

Siendo cu Aruba tin un “open sky agreement” firma cu Colombia, ta pone cu nan aerolineanan por bula ilimita pa Aruba y for di aki nos aerolineanan por bula cuanto cu nan kier pa Colombia tambe. Ta dificil e ora pa Aeropuerto di Aruba por stroba un aerolinea di Colombia di bula pa Aruba. E ta keda un competencia entre nan mes, den ken tin mas avion, por brinda tarifa competitivo y biaha na e ora cu pasaheronan ta prefera.

Te cu awor, Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA Airport) tin un total di 4 aerolinea Latino Americano (Avianca, Copa Airlines, Wingo y SARPA) cu ta ofrece servicio directo pa Colombia (Bogota, Medellin y Barranquilla) y Panama. Como destinacion Aruba ta conta cu 20 buelo semanal for di e region Latino Americano di cual 13 ta buelo semanal for di Colombia so (compara cu 16 buelo semanal na 2019).

Claro cu e noticia aki lo tin un impacto riba e ruta existente di Aruba pa Colombia. Aruba lo no tin ningun vuelo non-stop entre Aruba y Barranquilla mas. Aunke cu di otro banda, lo por sigui biaha pa Barranquilla cu Avianca via di Bogota. Pa e pasahero, esaki lo encera cu mester haci un stop na Bogota prome, cu lo nifica mas ora biahando prome cu yega e destinacion final.

Pero, di otro banda, e aerolinea Wingo a caba di anuncia un aumento den frecuencia di vuelo desde Medellin y Bogota pa Aruba. Pues, esaki lo absorba e espacio di SARPA den termino di capacidad di asiento. E cantidad netto di asientonan for di Colombia pa Aruba, ta sigui riba 1% di e promedio di capacidad di asiento.

“Mester mir’e mas bien como un shift den e mercado entre aerolinea pero nos a keda cu e ciudadnan y e destino Colombia ta sigui “hot”. Nos lo a prefera di mantene ambos aerolinea bula pa Aruba, pero e berdad ta cu e mercado ta maneha su mes y como aeropuerto nos ta ofrece solamente e plataforma pa e aerolineanan mes competi na nivel comercial”, asina Jo-Anne Meaux-Arends a finalisa bisando.