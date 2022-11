Illegalnan ta sigui purba drenta nos islanan, 30 persona deteni !

Diaranson anochi, Guarda Costa a detecta un embarcacion sospechoso cu tabata navegando na Curaçao. E embarcacion, tabata un embarcacion tipo yola, e tabata navegando di zuid rumbo Curaçao. Inmediatamente despues di e deteccion aki, e Centro di Operacion Maritimo di Guarda Costa a dirigi un Metal Shark na e ubicacion di e embarcacion pa un control.

Abordo di e embarcacion sospechoso, e oficialnan di guardacosta a encontra cu un grupo di inmigrantenan indocumenta y tambe un cacho. E embarcacion cu e personanan abordo a ser hiba na e waf di guardacosta na Parera, despues di esey e indocumentadonan a ser entrega na cuerpo policial di Curaçao. Den e embarcacion a detene un total di 30 persona di nacionalidad venezolano, di cual 10 tabata muher y 20 homber, entre nan un menor de edad. E cacho a ser entrega na e Servicio Veterinario di Curaçao.

Guarda Costa lo continua intensificando su controlnan riba lama y tambe for di tera den e proximo periodo. E controlnan aki tin como objetivo resguarda e frontera contra e transporte ilegal di droga, e migracion ilegal, e trato di personanan y e contrabando di armanan di candela. Cu e fin di realisa un seguimiento optimo di nos awanan territorial y litoral, nos ta sigui solicita yudansa di e ciudadania. Como ciudadano alerta, bo por informa Guarda Costa ora cu observa situacionnan sospechoso of peligroso riba lama. Bo por contacta Guarda Costa den dia y anochi via e numbernan 913 of via whatsapp 510 0913.