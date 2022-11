[VIDEO] Hoben a caba di cumpra auto y hibando esaki su cas esaki a pega candela

Posted in

Diahuebs anochi a drenta informe di cu tin un auto na candela den Rondweg, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya un auto sin number full na candela y un hoben banda di esaki kende a declara di a caba di cumpra e auto pa 2800 Florin y e no tin ningun papel cun’e. Ela bisa cu e tabata core e vehiculo hibando esaki su cas e vehiculo a pega na candela. Ademas a bisa cu elo bay den oranan di mainta bay cerca esun cu a bende y exigi su placa bek y ela cana bay for di e sitio. Polis a keda encarga pa kita e auto for di riba e crusada.