Diasabra atardi a drenta informe di cu tin un persona canando completamente sunu den trahe di Adam den De La Sallestraat bayendo pariba banda di Watergate. Na yegada di e patruya a bin topa cu Adam panort di Welcome Snack drenta mondi banda di caminda roza. Mesora nan a logra gar’e y como cu no tabata tin deken a usa “trashbag” pa tapa su curpa y a solicita presencia di e vehiculo di transporte pa asina hib’e warda di polis. Aparentemente e lo tabata bao influencia di un of otro substancia.