Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na Koeriboeri, mesora a dirigi tanto polis como ambulans y bombero. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama lo a fractura su man y no por a sali for di e auto. Na yegada di bomberonan a logra traha caminda pa pasa pa rescata e dama for di den e auto. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporta e victima pa hospital.