BARRACUDA CAMPEON 2022 TORNEO FEBIAR BOLA 8!

Posted in

Tanki Leendert – Prome cu nos continua cu e relato aki, nos kier a publica cu porfin e misterio di holo stinki aya na Pos Abou a keda resolvi! Detectiveburo Kelkboom a informa nos cu den un pos aya na Pos Abou y vecindario a haya un cantidad di cacho morto cu a shiwata un dos siman pasa cu Barracuda. Enfin, caso cerado, y diasabra anochi ultimo, e gran palacio di biyar aya na Tanki Leendert tabata tin un atmosfera carga cu adrenalina ora e dos powerhousenan den biyar bay enfrenta otro den e bataya final pa determina ken lo bira campeon 2022 den e grandioso torneo anual di FEBIAR pa ekipo den bola 8. Steelers BT tabata ful ekipa, Barracuda BT, e team clasico den bola 8, tabata ful charge, y exactamente 8’or e desenlace a cuminsa.

The Wolfman Richard Wolff di Barracuda ta sali gana Roukos di Steelers cu 2-1, y Barracuda ta pika dilanti cu 1-0. Mes ora e contesta skerpi ta bin di Steelers den persona di Fredley Tromp, kende sin piedad ta baha Johnny Bravo for di su ‘cloud powered by boter plat’! Cos ta priminti di ta un anochi hot, score ta 1-1!

E legendario Martin Apeldoorn di Steelers ta ‘kom net eenballetje te kort’ contra ‘Ojo de Aguila’ Ransley Tromp, y Barracuda ta bolbe pika dilanti cu score di 2-1. Tin papia den ‘wandelgangen’ cu otro aña no ta permiti wowonan bionico cu laser mas! Otro hungado clave di Steelers, Markito Farro, ta ‘bite the dust’ contra Odor di Barracuda, kende ta bay dilanti cu 3-1.

A yega ora p’e Scotch Doubles. Barracuda ta hinca DavidBrete y Roden Pinoi contra e dos legendarionan di Snack Ranch, nada menos cu ‘Le Bon Bon’ Evertsz y Marco Tromp. Ora wak e duo di Barracuda hunga, bo ta haya e sensacion cu ta dos ingeniero di NASA ta trahando. Cada angulo, cada distancia, cada efecto di bola ta ser discuti y analisa extensivamente dor geodetico David y asistentePinoi, pero asina mes e raket ta crash durisimo contra e baranca blauw di Elvis Evertsz y Marco Farro! Steelers ta corta bentaha te na 2-3!

Steelers kier pusha un breakthrough den persona di Juancho “The Devil” Ridderstap, pero Jorzinho Everon ta keda calmo manera e exorcista di Hollywood, y cu 2-0 ta saca e diablo for di Tanki Leendert! Barracuda on top cu score di 4-2! Finalmente, un berdadero bataya di nervio ta inicia, ora cu Ditto Acosta di Barracuda enfrenta EmileKock di Steelers. Tension halto ta pone ambos den “code colio” y nan ta comete varios pifia y eror, pero na final Ditto ta demostra di tin nervionan c’un porcentahe un tiki mas halto di staal cu esun di Emile di Steelers, y cu score di 2-1 Ditto ta pone cu Barracuda (powered by Pizza Hut) ta triunfa bira campeon 2022 cu score di 5-2! Un pabien grandi ta bay pa Barracuda y Steelers, y tambe na FEBIAR y e palacio aya na Tanki Leendert pa un torneo sumamente exitoso.