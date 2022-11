Recientemente a bolbe intercepta traficacion di droga pa nos islanan maske a logra huy a logra confisca mas di 630 kilo di cocaina!

Posted in

El boto di e armada hulandes Zr.Ms. Holland, cual ta nabegando actualmente pa e Guarda Costa di Caribe, a intenta para un transporte di droga via lama recientemente. Ta trata aki di un go-fast cual a logra hui, pero durante nan intento a benta e droga den lama, locual ta ser denomina un ‘disrupt’.

E transporte di droga a ser detecta pa e aeronave di Guarda Costa patruyando den Caribe. E Centro di Operacional Marítimo di Guarda Costa a informa e barco di stacion, cual inmediatamente desplega su interceptor FRISC. E FRISC, cu un tripulacion combina y un equipo di e Escuadron di Marineronan di e Flota a bordo, a persigui e go-fast. Durante e persecucion, e tripulacion di e go-fast a benta varios paki di contrabando. E pakinan aki a ser saca for di lama pa e tripulacion di e FRISC despues di e “interupcion”. Posteriormente, e pakinan di droga aki a ser entrega na Guarda Costa, kendenan a pasa esakinan pa polis di Curaçao. Den total, a recupera for di lama mas di 630 kilo di cocaína.

Zr.Ms. Holland ta activo den e region como un barco di e stacion di Caribe desde oktober di 2022 y ta alterna e operacionnan antidroga cu e apoyo na Guarda Costa di Caribe.