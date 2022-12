“Ningun hende no kier para den rij mucho largo na Registro Civil (Censo).” Bon administracion di dato personal ta mas importante cu hopi biaha ta pensa.

ORANJESTAD – Den Reino, cada isla mes taadministradado personal di su habitantenan. Esey e departamentonan di registro civil ta haci. Ta hopiimportante cu esaki ta sosode bon. E datonan mester taconfiabel. Sigur si kier sigui digitalisa den futuro. P’esey e departamentonan di registro civil na e diferente islanan mester funciona bon y actua corectamente segunley. Esey ta percura pa un base solido. Hopi cos tadepende di esey. Si nan no funciona bon, otro departamentonan no por haci nan trabou, pasobra nantin cu warda mucho largo riba e informacion cu nan tapidi. No por logra meta. Plùs: ningun hende no kier para largo den rij na Registro Civil. Djis pa menciona un ehempel. Hende kier pa yud’e rapidamente y bon. Yesey ta logico tambe. Y preferiblemente no mester baydi loket pa loket. Den algun palabra, bon base ta bay padato confiabel y empleadonan cu na e nivel corecto tin e conocemento corecto.

Riba 14 y 15 di november tabatin un encuentro atrobe na Corsou di Plataforma pa Suministro di Informacion Personal na Antias Hulandes y Aruba (PIVA).

E plataforma akí ta topa dos biaha pa aña pa percura pa:

• bon calidad di dato personal;

• bon registracion di dato personal ( nobo );

• bon cooperacion entre e islanan y Hulanda ;

• percur a c u e mandatarionan ta compronde con importante un bon administracion di ciudadano ta y cu ta bini suficiente atencion y recurso disponibel pa logra e metanan aki .

Esaki tabata e prome biaha despues di e periodo di COVID cu e miembronan di PIVA a mira otro atrobe. Hunto a analisa maneho di e plataformanan di PIVA y di asunto civil. Asina a papia tocante e calidad di servicio (digital) y trahamento cu dato. Tambe tabatin reto paelimina problema cu ta crea retraso. Pa e motibo akialgun departamento no por a logra nan metanan.

Cua ta e reto mas grandi di Plataforma PIVA?

Tin biaha legislacion den Reino ta diferente, pero tog tatraha cu mesun sistema. Ta un reto grandi pa apesar di e diferencianan, tog traha hunto. PIVA ta un sistema cutur 6 isla ta uza. Cada isla tin un propio PIVA cu ta den contacto cu e PIVA-nan di otro islanan. Asina un persona por inscribi na solamente un isla den Reino. Pero asina un fout por muda tambe pa un otro isla, of paHulanda. Ora un hende muda, e fout por muda cune.

Mas y mas diferencia

Tin mas y mas diferencia entre e datonan cu ta registrana e diferente islanan. Esaki ta conta pa administraciondi poblacion, pero tambe pa registro civil (fuente di turdato). Esaki ta bini pasobra for di 10-10-10 e paisnanden Reino ta traha propio ley pa tene administracion di poblacion. Pa entidadnan publico si tin un ley. P’eseyun bon cooperacion ta hopi importante. Tambe taimportante pa haci palabracion cu otro tocante consecuencia di e diferencianan akí pa e administracionnan di poblacion.

Plataforma PIVA

Plataforma PIVA ta consistí di e hefenan di e departamentonan di asunto civil di Aruba, Boneiro, Corsou, Saba, St. Eustatius, St. Maarten, gabinetenan di gobernadornan di Aruba, Corsou y Sint-Maarten, Servicio di Reino pa Dato di Identidad, Ministerio paAsuntonan Interior di Hulanda y Relacionnan di Reino (het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – BZK) y e departamento di Gobierno Digital (DO). Tabatin 28 persona presente. Algun miembro a tene un presentacion. E miembronan a haya e ultimo informacionnan tocante e agenda di digitalisacion di Reino y e campaña relaciona cu fraude di ID. Ademas, a papia tocante e sistema di diploma pacertificacion di empleadonan manera NVVB a traha. NVVB ta para pa Nederlandse Vereniging VoorBurgerzaken. Naturalmente a dedica hopi atencion na e consecuencianan di BSN (Burger Service Nummer) cuta bay uza awor na Hulanda Caribense tambe. Finalmente a conta brevemente di e plannan pa 2023.

No ta bay semper pa contenido, sino proceso – si bokier exito, bo mester ta conecta

Dentro di Reino no ta facil semper pa traha hunto na mesun meta. Specialmente ora tin diferente ley. Tur isla tin tambe un propio storia y un propio cultura. E ora eyta importante pa realisa cu bo ta hunto. Artista Omar Sling a duna un tayer pa e plataforma. Omar a haci eseyna Flor de Marie, den un centro di bario mey mey di Skarlo. Encargo: traha un instrumento di musica cumaterial cu ta benta afo y despues toca hunto. Pensasimpel, e ora ey semper tin posibilidad. Basta bo tahabri pa esey. Basta bo ta mira posibilidad. No mira loke no por. Omar a laga mira cu den musica bo tin cutraha hunto pa yega na acuerdo. Sino no ta posibel patoca hunto. Un pensamento bunita cu ta simbolo pa un bon cooperacion den futuro.

E miembronan ta wak bek riba un encuentro bunita.