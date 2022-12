[VIDEO] Maltrato, destruccion, menasa intento di asesinato den oranan di madruga

Posted in

Den oranan di mey anochi a drenta informe di un problema formal na Paradijswijk, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso di un pareha cu tin yiu unda e homber a bay buska su muher na cas di e ruman y su cabes lo a flip y den auto ela cunsa discuti , aki den e auto ela sigui pa bringa cu e mama di su yiu . Ora a yega e cas e dama a mira tur su pañanan y di su yiu tira pafo riba caminda aki e dama a baha for di auto y pa su sorpresa e homber a gar’e na su cabey y cuminsa lastre riba caminda. E ruman homber cu no a confia e asunto y cu a caba di yega a ripara e maltrato di e tata di e yiu di su ruman muher y a bay defende. E homber a saca un cuchiu y a cuminsa menasa. E homber a subi e auto y a bay manda e auto riba e ruman pero esaki a bula y e auto a causa destruccion na e cura. Ela bay para e auto casi nobo kibra banda di caminda. Intentando mata mandando auto riba e ruman homber di e muher. Na yegada di polis a bin haya e homber cu cuchiu poni na su curpa pa mata su mes. Polis a keda papia basta rato pa e no comete e disparate. Polis a logra drenta e cas y detene e homber cu a comete tur e barbaridadnan aki dilanti su propio yiu. Pa e motibo ey a pidi slachtofferhulp pa presenta na e sitio. Polis a confisca e cuchiu, e auto y a detene e homber.