[VIDEO] Den oranan di madruga fusebox na candela a hera di pega full un cas na candela

Diahuebs madruga a drenta informe di cu tin huma saliendo for di un cas na Jupiterstraat, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ya a evacua e habitantenan for di e cas y e candela mes tabata na e fusebox banda pariba di e cas, cual probablemente e yobida a pone awa den e fusebox y a causa un kortsluiting cu a causa e candela. Na yegada di bombero mesora a cuminsa paga e candela y a logra contene esaki unicamente na e fusebox. Esaki ta un bon oportunidad den e dianan aki revisa e fusebox na boso cas of negoshi pa asina evita dañonan na boso propiedad y mesun bida.