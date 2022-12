Posted in

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente na crusada Wilhelminastraat cu Irenestraat, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di patruya na e sitio a bin constata cu aki e chauffeur di e Hyundai v-car biniendo for di Irenestraat no a para y duna preferencia na e Nissan riba Wilhelminastraat cu a bay pa bira na man drechi. Afortunadamente e impacto no tabata algo grandi y danjo material tabata minomo. Datos di e accidente aki a keda tuma.