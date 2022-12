MINISTER ENDY CROES Y MINISTER EVELYN WEVER – CROES A REUNI CU KONINKLIJKE KENTALIS Y FEPOH.

Posted in

ORANJESTAD: Recientemente Minister Endy Croes hunto cu Prome Minister Evelyn Wever – Croes a bishita FEPOH pa un encuentro informativo, unda a reuni cu directiva di FEPOH y cu representantenan di Koninklijke Kentalis di Hulanda den cuadro di e desaroyonan pa loke ta intervencion tempran di cuido na muchanan 0-4 aña. Como tambe cuido educativo na muchanan sordo (slechthorend) of cu un trastorno den desaroyo di idioma (taalontwikkelingsstoornis). Koninklijke Kentalis tabata na Aruba den luna di november unda a duna e ekipo di FEPOH un tayer di specialisacion pa muchanan cu tin problema di habla. Mandatarionan y conseheronan haya informacion y presentacion di e proyecto di conscientisacion unda a duna un demostracion di con dificil e ta ora bo no por expresa bo mes facilmente door di problema di oido of cu habla dor di problema di oido. Koninklijke Kentalis a duna splicacion amplio di con nan ta duna les na muchanan cu tin e problema di habla. Minister Endy Croes ta gradici FEPOH pa tur loke nan ta haci pe muchanan di Aruba.