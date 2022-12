PREMIO NACIONAL CRIOYO DI ORO OTORGA NA SRA. MAYBELLINE ARENDS – CROES.

Posted in

Un reconocemento pa e trayectoria musical impresionante di mas di 53 aña.

ORANJESTAD: Durante un anochi historico, magistral yena cu nostalgia y amor na Cas di Cultura, Gobierno di Aruba a ortoga sra. Maybelline Arends-Croes cu e reconocemento Premio Nacional Crioyo di Oro. Sra. Arends – Croes tin un trayectoria exitoso di mas di 53 aña como musico, docente, cantante y compositor. Sra. Arends – Croes tambe a dedica na formacion musical di hopi persona cu awendia ta cantante of ta contribui na e desaroyo musical di nos pais. Durante e concierto di gala ex alumnonan di sra. Maybelline Arends – Croes a uni pa presenta un espectacular homenahe musical dedica na su persona. The Young Voices, Grupo Melange, Cesar Olarte, Erika Giel, Rocco Franken, Gloria Vega, Rachel Kraaijvanger, Edjean Semeleer a presenta e exitonan musical di sra. Arends-Croes y rindi homenahe na su gran carera musical. Coronan di Tuti Frutti di añanan 80 y 90 a reuni special pa e anochi aki. Tambe por a disfruta di e presentacion di Teen Angels, Erika Giel, Grupo Chrystal, Margaret Marin, Richard Dabian, Los 3 Cochinitos, Edjean y Adriana Kozlov. Durante presentacion di coro Tuti Frutti prome generacion, sra. Maybelline a subi cu su guitara y a join e coro cu e la dirigi pa hopi aña.

Sra. Maybelline mes cu a canta den duo cu Sergio Tjie-A-Loi y cu Grupo Melange, y a clausura e anochi despues cu Maybelline a ricibi su premio di man di Minister Endy Croes den nomber di Gobierno di Aruba. Minister Presidente Evelyn Wever – Croes y Minister di Cultura Xiomara Maduro a manda un bunita mensahe via video pa sra. Maybelline cu a wordo presenta e anochi aki.

Minister Endy Croes ta gradici Fundacion GO Cultura, sr. Edjean Semeleer, Departamento di Cultura y Gobierno di Aruba cu a haci e homenahe posibel. Como tambe ta gradici cantantenan y tur persona cu di un of otro forma a contribui cu un anochi fabuloso y inolvidabel! Palabra pabien y na sra. Maybelline Arends – Croes y su famia cu a semper a sostene. Masha danki Maybelline pa bo musica y tur loke cu bo a haci pa nos cultura y pabien cu e reconocemento bon mereci!