Dialuna anochi a drenta informe di cu un ladronicia lo ta tumando lugar na un supermercado na Sero Patrishi, mesora a dirigi varios unidad cu urgencia na e sitio. Na yegada di patruya na e sitio a atende cu e donjo di e establecimento cu a declara cu aki no ta trata di un caso di ladronicia. Pero si un caso di molester di grupo di mucha na e entrada di e lugar. Polia a core cunan for di dilanti e lugar pa asina no stroba clientenan.