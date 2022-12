Minister Endy Croes ta felicita su ex-docente sra. Alida“Lily” Rasmijn – Marval cu su titulo di Doctor in Business Administration.

Oranjestad: Diahuebs mainta, Minister Endy Croes colegaMinister Rocco Tjon, Parlamentario Hendrick Tevreden, famia y invitadonan special tabata presente na Cas di Culturapa presencia defensa di un tesis doctoraal di mr. dr. sra. AlidaLily Rasmijn-Marval. Inter-Continental University of the Caribbean, cu profesornan di Curaçao cu a haci esaki posibel.

Durante e presentacion na Cas di Cultura, e Mandatario di Enseñansa a hiba palabra. Minister Endy Croes a señaladurante su discurso cu sra. Lily Marval tabata su promedocente di Spaño tempo cu e tabata bay scol secundario.

E dignatario a indica cu ademas di ta docente di materiaSpaño, Ingles y LO, sra. Lily ta hurista y a obtene su titulo di “Meester in de Rechten” cu “postdoctorale cursussen”: Wetgevingsleer en wetgevingstechnieken; Vreemdelingenrecht en Naturalisatie; LTU: Landsverordening Toelating en Uitzetting. Ademas di esaki, sra. Lily tin un titulo di “bachelor” den Teologia. Como educador juffrouw Lily a duna les na Middelbare Opleiding voor Administratieve Ambtenaren (MOVAA), na unda el a duna Inleiding in het Staatsrecht, Staatsregeling, L.M.A, Mensenrechten y les di Hulandes. Banda di esaki, el a duna les na Instituto Pedagogico Aruba.

Despues di a traha 12 aña den enseñansa, sra. Lily a traha na Directie van Wetgeving durante dos aña. Despues di esaki, sra. Lily a traha como Secretaris van Raad Advies di Aruba 18 aña largo, unda cu el brinda su servicio na nos comunidad teora cu el a bay cu pensioen. Cu e respetoso edad di 79 aña, sra. Lily a defende su tesis, titula: “Women’s experiences of Intimate Partner Violence in heterosexual relationships in Aruba and the negative consequences”. Un topico sumamenteinteresante y un investigacion bastante amplio cu a realisarelaciona cu e topico, violencia domestico contra ser femenino. Sra. Marval ta un ehempel di “Long Life Learning”.

“Mirando cu sra. Lily tabata juffrouw di scol y hurista alabes, a ocasiona cu hopi hende muhe hoben cu tabata victima di violencia domestico tabata acudi na dje pa pidi conseho. Fueradi esaki, mester remarca cu Aruba no tin of no tabatin ninguninvestigacion nacional haci riba e tereno aki. Pues, tur esaki a contribui den e decision pa profundisa mas riba e topico aki”, Minister Endy Croes a expresa. Finalmente, e Mandatario di Enseñansa a duna palabra di felicitacion na sra. Lily cu sutitulo di Doctor in Business Administration (DBA) for di Inter-Continental University of the Caribbean y a desea sra. Marval tur clase di exito.