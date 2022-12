[VIDEO] Accidente cu 2 hende herida pa falta di preferencia na Catiri

Posted in

Diaranzon merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Catiri, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un Nissan March biniendo for di pariba cu no a duna preferencia na e Hyundai Accent bayendo nort. E impacto tabata basta fuerte unda 2 hende a resulta herida y e Nissan March no por a sigui core debi na daño na e wiel banda robes. Na yegada di e ambulans a solicita un otro ambulans ya cu personanan den ambos vehiculo a resulta herida. Na yegada di e ambulansnan nan a atende e victimanan y a transporta ambos herido pa hospital.