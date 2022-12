Un prostituta ta keda agredi pa un homber den caya na Sanicolas

Posted in

Den oranan di marduga na san nicolaas patruya ta ser dirigi cu urgencia den hanchi unda un homber cu lo tabata kier un servicio for di un prostituta. E prostituta mirando e estado di e homber a nenga esaki pero cada biaha e homber tabata keda persisti di tur manera convence e prostituta pa asina nan por ta hunto. E prostituta a keda nenga esaki varios ocacion y hasta a bisa e homber pa move paso e ta strobando e di traha placa. E homber no a keda contento y a cana bay pero a bin back y a bay dal e prostituta y maltrate. Despues e homber a subi su auto y bandona e sitio lagando e prostituta cu golpi fuerte na su curpa y cara. Polis a tuma nota di tur e detayenan y hiba e victima pa IMSAN pa tratamemto medico mirando cu e a keda spanta y no tin auto. Despues a hibe warda pa asina tuma su declarashon mirando e caya tin camara unda cu lo por persigui e homber cu a maltrata un prostituta.