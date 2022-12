KI DIA KÒRSOU TA UNI NA E TRATADO DI NASHONNAN UNÍ KONTRA DI KORUPSHON?

Nashonnan Uní a dekretá 9 di desèmber dia internashonal kontra di korupshon. Riba e fecha aki for di 2003, mundialmente ta para ketu riba e tema korpushon ku finalmente e intenshon ta pa konsientisá tur aktor den komunidat i tambe alsa konosementu pa prevení i kombatí korupshon. Den e mesun aña ariba menshoná e tratado pa kombatí korupshon a keda aseptá dor di Nashonnan Uní, pero e la drenta na vigor na 2005.

Diferente na e otro 189 partidonan ku si a ratifiká e tratado (rekonosementu mundial), Kòrsou a opta pa no apliká e tratado aki ahinda, konsekuentemente ku esaki Kòrsou ta pone su mes riba un posishon eksepshonal.

Fundashon Kòrsou Transparemte (FKT), ta un inisiativa di siudadano, ku despues di un estudio di Transparency International na 2013 tokante di e vulnerabilidat di korupshon, ta okupá su mes ku konsientisá komunidat tokante korupshon i integridat. Un rekomendashon di importansia hasí den e rapòrt di Transparency International ta pa ratifiká e tratado ariba menshoná. Den kuadro di e dia internashonal kontra di korupshon, FKT ta reflekshoná riba e importansia pa aseptá e tratado menshoná mas lihé posibel.

E tratado aki ta e úniko instrumènt universalmente rekonosí pa prevení i kombatí korupshon. E tratado aki ta sirbi tambe komo un struktura internashonal pa koperashon, ku e meta pa fortalesé prevenshon di korupshon, mitigá e risikonan di korupshon, i tambe e lucha kontra di labamentu di plaka. E tratado aki ta kontené reglanan pa prevenshon, investigashon i persekushon di korupshon, manera tambe kongelá, konfiská i restituí tur e bienes di e delitonan.

Kiko ta korupshon?

Den e tratado no tin un klóusula di definishon inkluí. Na e otro banda a skohé pa deskribí sierto komportashonan relashoná ku otro delitonan penal. Di akuerdo ku e tratado, e tipo di komportashonnan mester ta tipifiká komo un delito di estado. Ta trata di:

• soborno aktivo (soborno);

• soborno pasivo (esun ku ta keda soborná);

• falsifikashon;

• malversashon;

• influensia illegal, esaki ta na e momentu ku un pèrsona ku tin influensha, hasi uso di su influensha a kambio di sèn (enrikesimentu ilegal);

• labamentu di plaka;

• opstrukshon di hustisia.

(Mayoria) di e komportashonnan aki por pasa den sektor públiko, serka e funshonarionan di gobièrnu i politíkonan, pero por hañ’é tambe den sektor privá.

Debí na e tantísimo formanan di korupshon i kaminda e poder individual òf di un grupo di pèrsona ta pará sentral, Transparency International (e organisashon internashonal i no gubernamental ku ta lucha kontra di korupshon) ta definí korpushon, komo un abuso di poder pa benefisio pèrsonal.

E konsekuensia di e tipo di komportashon asina’ki ta pone ku e konfiansa di siudadanonan den un estado di derecho ta wòrdu dañá i esaki ta stroba desaroyo ekonómiko, paso por ehèmpel, esaki por tene invershonistanan leu. E resultado di esaki ta, ku e desigualdat sosial por bira pio, anto pobresa tambe por oumentá. Korupshon por hasi un komunidat malu, kaminda e pobernan ku ta mas vulnerabel lo tin ku paga un preis haltu pa komportashonnan koruptivo. Ta pesei nos tin ku evitá korupshon mas tantu posibel.

Den e tratado a determiná un kantidat di regla, manera implementashon di kodigo di komportashon pa funshonarionan, introdusí normanan transparente pa destaho públiko, kriterianan ophetivo di solisitut i tambe promoshon di funshonarionan. Ademas, pa lanta un instituto independiente ku ta enkargá pa traha riba un maneho di prevenshon i implementashon di esaki.

Ademas ta redusí e riesgo di korupshon si logra mas transparensia. Den e tratado a inkluí rekomendashonnan pa maneho di finansa públiko, fortalesé e normanan di kontabilidat i ouditoria (esaki ta konta tambe pa sektor privá), garantisá ku e poder hudisial i ministerio públiko ta unu independiente. Finalmente e estadonan afiliá tin ku garantisá: informashon adekua pa e públiko, transparensia ora ta finansiá partidonan polítiko, introdusí un regla di “klokkenluider” (kaminda siudadanonan ta denunsiá insidentenan/ komportashonnan delitivo di un forma anónimo). Ademas e tratado tambe ta kontené un klóusula ku tin di haber ku koperashon internashonal i e restitushon di e bienes konfiská pa mótibu di korupshon (òf otro delitunan menshoná den e tratado).

E benefisionan pa Kòrsou na moment uku ratifiká e tratado

Kòrsou, despues di 17 aña ku e tratado ta na vigor, Kòrsou ahinda no a ratifiká e tratado aki. Apesar ku Kòrsou ta forma parti na un gran kantidat di tratadonan riba diferente area, Antia Hulandes a indiká e tempu ey (durante rondanan konsultativo) ku e tabata interesá pa uni su mes, pero tabata ke promé pa atendé i implementá e leinan nesesario. Den kuadro di esei, a señalá ku mester a revisá nos kodigo penal. Mientras tantu e kodigo penal nobo a drenta na vigor den 2011.

FKT ta konsiderá hopi importante pa uni na e tratando aki, i pa no keda posponé esaki. Si dado kaso e leinan di implementashon no ta kompletamente kla, por chèk wak si e tratado por drenta na vigor i despues pa pidi asistensia tekniko pa traha loke falta riba e leinan di implementashon na Nashonnan Uní.

Despues di tur kos, e tratado aki ta un instrumènt adekuá pa kombatí di un manera mas efektívo korupshon riba desaroyo i progreso ekonómiko di un estado, i ta sòru tambe pa “good coporate governance”, kual lo kontribuí na stabilidat polítiko i ekonómiko. Tur esakinan lo oumentá e konfiansa di siudadanonan den un estado di derechi.

Dor di uni na e tratado aki, Kòrsou ta mustra su determinashon den su lucha kontra korupshon i protehá su siudadanonan kontra konsekuensianan desastroso. Ademas esaki lo por mehorá e klima di invershon i tambe e imahen di nos pais. Nashonnan Uní a ekspresá su apoyo inkondishonal pa yuda estadonan afiliá na momentu di implementá e tratado. E mensahe di Fundashon Kòrsou Transparente riba dia Internashonal kontra di Korupshon 2022 ta: No laga pa posponementu, bira kanselamentu!

—-