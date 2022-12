Posted in

Diahuebs atardi a drenta informe di un caso na Matogerai unda un damita lo a bay off, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di patruya na e sitio a bin compronde cu aki ta trata di un damita cu no a come y lo a bira malo te cay flauw. Ambulans a presenta na e sitio y a atende cu e damita y a transporte pa hospital pa tratamento.