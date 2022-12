WEEKEND DI “NOS cu NOS” DEN DOMINO!

Calabas/Kudawecha – E mundialmente famoso Domino Square Garden aya na Calabas-Kudawecha ta bay ta e cede e fin di siman aki c’un sambombaso di challengeestilo “Nos cu Nos” entre varios team. E concepto di “Nos cu Nos” ta un concepto cu pa añanan largo caba Domino Square Garden ta bin cu ne den temporada di fin di aña pa duna integrantenan di team di domino pa bin determina entre “nan cu nan” kendenan den team te miho pegado di piedra. Un actividad cu fanaticonan di team ta encanta masha.

Diasabra awor 10 di december, e ekipo cu a logra sali na di 3 lugar den torneo di bond, esta Extreme DT, lo bin celebra nan logro den bond y den un anochi ameno entre nan cu fanatico, lo bataya otro pa determina kende ta best of the best. Capitan Trimon ta sumamente orguyoso di e logro aki di su team, y tambe cu e logro di nan integrante Andy Faro como mihor hungado.

Diadomingo 11 di december, Team Snor lo organisa su clasico “Nos cu Nos” di tur aña aya na Domino Square Garden, cuminsando pa 2’or di atardi. Manera tur aña, Snor Perez lo pone e famoso wisselbeker disponibel caminda nomber di cada ganado ta wordo graba. E ganadonan di aña pasa tabata Gregory Gilbert y HelmanDirksz, y e expectativa ta grandi pa wak si nan lo logra gana e ña aki atrobe, of cu lo cay nomber nobo riba e beker. Tambe lo tin introduccion oficial di integrante nobo den team Snor. Fanaticada di Team Snor ta keda cordialmente invita pa bin disfruta di otro clasico “Nos cu Nos” di Team Snor. Manera semper, entrada ta completamente gratis y e pasapalonan di halftime ta totalmente por nada. Un weekend pues super ameno n’e mundialmente famoso Domino Square Garden aya net n’e grens entre Calabas y Kudawecha, net paseit dje kwihi di mal ehempel! Yegaaa!