Prome cu bay cu vakantie controla cu tur documento ta na ordo

Departamento di Integracion y Maneho di Stranhero ta recorda tur persona cu ta depende di un permiso di estadia pa controla si esaki ta vigente prome cu nan biaha pa exterior.

Den caso cu e permiso ta bay caduca of a vense caba por entrega un peticion via di nos formulario online via e siguiente link durante di orario di oficina: https://form.123formbuilder.com/6192821/form . E orden di pago di e peticion lo wordo manda pa e cliente via di e emailadres personal cu e registra den e peticion. Consecuentemente e cliente lo por cumpli cu e pago sea via e opcion di Online Billpayment of haciendo e pago na un MFA.

No ta necesario pa pidi un carta di reentrada na momento cu e cliente tin un permiso valido ainda.

Si ta desea di haci peticion pa un carta di re-entry esaki ta posibel den caso cu tin un peticion pa prolongacion di permiso den tramite of cu tin un permiso vigente.

E proceso pa pidi un carta di re-entry ta lo siguiente:

1. Download, print y yena e formulario for di website di DIMAS via di e link:

https://www.dimasaruba.aw/wp-content/uploads/2017/06/BewijsTerugkeerR2016.pdf

2. Hiba e formulario MFA y paga na e suma di 40 florin na e cahero di Departemento di Impuesto

3. Scan e comprobante di pago di e re-entry

4. Yena e e-form Bewijs van Terugkeer via e siguiente link:

https://form.123formbuilder.com/5341573 y upload e comprobante di pago y e documentonan rekeri.

DIMAS a tuma nota cu tin cliente ta pidi e carta di re-entry riba e dia cu nan ta yega Aruba. Pa evita cualkier inconveniencia cu por surgi na momento di regresa Aruba bek DIMAS ta pidi tur cliente pa tene cuenta cu e proceso di peticion pa un carta di re-entry ta tuma minimo 1 siman pa e por keda cla si e cliente a cumpli cu tur e rekisitonan ariba menciona.

