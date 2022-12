Polis a confisca droga for di un vehiculo habri na Palm Beach.

Diaranson marduga patruya atento di districto Noord a tuma nota di un vehiculo habri na Palm Beach cu un persona canando bay for di dje. Mesora polis a bay over na controla esaki. Segun e hoben cu tabata den e auto lo ta auto di su amigo e ta y ela bay sinta aden pasobra su amigonan a bay lage. Polis a controla e auto y a haya droga y a confisca esaki. A papia cu e hoben y avise pa e buska mihor amigo ya cu a encontra droga den un tas den e auto. E hoben a splika cu e tabata cansa y a bay sinta den e auto y sa di ken e auto ta pero manera nan a wak polis nan a move bay. Polis a sera e vehiculo y a bisa e hoben pa cana bay cas of haya un manera pa yega cas y no keda rond di hendenan cu a bay lage cu tas cu droga den auto.

