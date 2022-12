EXTREME DT A CLAUSURA 2022 CU TREMENDO TORNEO!

Posted in

Calabas/Kudawecha – Diasabra 10 di december, ExtremeDT, e team cu a sali di tres luga den torneo di bond, a tene nan anual torneo “NOS cu NOS” pa clausura temporada 2022. Cu orguyo hustifica, capitan di ekipo Tony Trimon a elogia esnan cu a destaca nan mes den temporada 2022, muy en special sr. Andy Faro kende a sali miho hungado di temporada 2022.

E anochi aki n’e ya famoso Domino Square Garden tabata tin asina un acogida, cu e biaha aki mester a cambia e formato di torneo un tiki pa por a acomoda tur esnan cu kier participa. Luga di un torneo di eliminacion, a hunga un torneo caminda cada duo ta hunga tanto wega y a base di nan averahe di victoria ta saca e duo ganado.

Cos tabata un close call, pero despues di saca rekenmachine por a determina cu Angelo Semerel cu Eric“Chiks” Tromp a titula campeon pa 2022. Como subcampeon a keda e duo Ronny Kelly y Jozmary Thiel. E ganado dje XMas basket special a keda den persona di Lito Kelly. All in all, directiva di Extreme DT kier a gradesitur su integrantenan y fanaticada pa un añ2022 hopi exitoso y ameno, y alvez kier a desea un y tur un bon Pasco y feliz 2023.